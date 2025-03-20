Vali Aygöl, Öğrencilerle Kitap Okuma Etkinliği Düzenledi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kenttin köklü eğitim kurumlarından Ertuğrul Gazi Lisesi'ni ziyaret ederek, öğrencilerle kitap okudu.

Vali Aygöl güne Ertuğrul Gazi Lisesi'ni ziyaretinde BİL-EN Programı kapsamında tüm okullarda uygulanan her gün 20 dakika kitap okuma etkinliği ile başladı. Vali Aygöl, öğrencilerle birlikte kitap okudu ve bu etkinliğin gençlerin okuma alışkanlığı kazanması ve akademik başarılarının artması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.Daha sonra sınıfları ziyaret eden Vali Aygöl, öğrencilerle sohbet ederek onların hedeflerini ve beklentilerini dinledi. Eğitim hayatlarında başarılar dileyen Aygöl, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi için eğitim her zaman önceliğimiz olacak" dedi.

Kitap okuma etkinliğinin ardından okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir toplantı gerçekleştiren Vali Aygöl, eğitimdeki güncel gelişmeler ve okulun ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Öğretmenlerin taleplerini dinleyerek eğitimin niteliğini artırmaya yönelik fikir alışverişinde bulundu. - BİLECİK