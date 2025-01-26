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Vali Aygöl, Gazi Ahmet Yavuz'u Ziyaret Etti

Vali Aygöl, Gazi Ahmet Yavuz'u Ziyaret Etti
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü ile birlikte 1999 yılında gazi olan Ahmet Yavuz'u evinde ziyaret ederek devletin gazilere olan desteklerini vurguladı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, 1999 yılında gazi olan Ahmet Yavuz'u ziyaret etti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile birlikte, 1999 yılında vatani görevini yerine getirirken terör örgütü ile girilen çatışmada yaralanarak gazi olan Ahmet Yavuz'u ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Vali Aygöl gazilik unvanının taşıdığı anlam ve gazilerin cesaretinin nesiller boyu yüreklerde yaşayacak bir miras olduğunu vurguladı. Gazi Ahmet Yavuz ile yakından ilgilenen Aygöl, onlara teşekkürlerini ileterek, devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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