Haberler

Erzincan'da bir anne ve kızının hayatına dokunan ziyaret

Erzincan'da bir anne ve kızının hayatına dokunan ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, eşi vefat eden Yaşargül Erik'i ziyaret ederek, kızının evlilik talebine sıcak bir yanıt verdi. Bu anlamlı buluşma, Ramazan ayının bereketini ve paylaşmanın önemini gözler önüne serdi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, şehirde yaşayan Yaşargül Erik'in evine konuk oldu. Yıllar önce eşini kaybeden Yaşargül Erik, hem çocuklarını büyütmüş hem de 84 yaşındaki yatalak babasına evlat şefkatiyle bakmış.

Ziyaret sırasında kızı Kader'in geleceğiyle ilgili sorusu gündeme geldi. İstanbul'da veteriner olarak çalışan Kader, evlilik planlarıyla ilgili annesine "Bir gün kapı çalındığında beni kimden isteyecekler?" diye sordu. Yaşargül Erik ise gözleri dolu şekilde, "Aile büyüğümüz olur musunuz?" diyerek Vali Aydoğdu'ya sordu.

Vali Aydoğdu, bu talebi sevinçle kabul etti. Ziyaret, yalnızca bir kapı çalmanın ötesinde, bir insanın hayatındaki eksik cümlenin tamamlanmasına tanıklık etme anlamı taşıdı.

Ziyaret sırasında yaşanan bu an, Ramazan ayının bereketini ve paylaşmanın, hayatlara dokunmanın önemini bir kez daha ortaya koydu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...

Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Erdoğan "Emeklilere müjde" diyerek duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet'e akın edecek

Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet'e akın edecek
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı

Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
İBB davasında savunmalar sürüyor: Bunlar rüşvetse neden tapu masraflarını ben ödedim?

Savunmalar sürüyor: Rüşvetse tapu masraflarını niye ben ödedim?
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet'e akın edecek

Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet'e akın edecek
Manisa'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Husumetli iki grup cadde ortasında birbirine saldırdı: 2 ölü
Genç kıza annesinden gelen mesaj okuyanın yüreğini yaktı

Genç kıza annesinden gelen mesaj okuyanın yüreğini yaktı