Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın ailesini iftarda ziyaret etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, beraberindeki kurum amirleriyle birlikte iftarda Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın babası Atilla Ay'ın evine misafir oldu.

Geçtiğimiz şubat ayında Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın baba ocağına misafir olan Vali Aydoğdu, iftarı Ay ailesiyle birlikte yaptı.

Şehidin ailesiyle aynı sofranın etrafında hep birlikte iftar yapıldıktan sonra Vali Aydoğdu ve beraberindekiler tüm şehitler için dualar ettiler. - ERZİNCAN