Vali Aydoğdu, Güvenlik Güçlerine Bayram Ziyareti Gerçekleştirdi

Vali Aydoğdu, Güvenlik Güçlerine Bayram Ziyareti Gerçekleştirdi
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, güvenlik güçlerinin bayramını kutlayarak, tatlı ikramında bulundu ve trafik kuralları hakkında hatırlatmalarda bulundu.

Vali Hamza Aydoğdu, görevi başındaki güvenlik güçlerine bayram ziyaretinde bulundu.

Erzincan'ın huzuru için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan güvenlik güçlerinin bayramını kutlayan ve görevlerinde başarılar dileyen Vali Aydoğdu, güvenlik güçlerine tatlı ikramında bulundu.

Uygulama noktasında polis ekipleri tarafından kontrol amacıyla durdurulan araçların sürücüleri ve yolcularıyla bir süre sohbet eden, emniyet kemeri, aşırı hız başta olmak üzere trafik kuralları konusunda hatırlatmalarda bulunan Vali Aydoğdu, vatandaşların bayramını kutlayarak, çocuklara hediyeler ve bayram harçlığı verdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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