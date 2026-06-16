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Vali Aydoğdu, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Vali Aydoğdu, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ziyarette huzur ve güvenlik için fedakarca çalışan personele teşekkür edildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aydoğdu, kuruluş yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen ziyarette İl Jandarma Komutanı Yanık ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Aydoğdu, Erzincan'da huzur ve güvenliğin sağlanması için fedakarca görev yapan jandarma personeline teşekkür etti.

Aydoğdu, görevlerini özveriyle sürdüren tüm jandarma personeline çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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