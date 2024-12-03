Vali Aydoğdu'dan Baro Başkanı Bölükbaşı'na Ziyaret
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Baro Başkanı Emre Bölükbaşı'nı ziyaret ederek yeni görevi için hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ayrıca, avukatlık unvanını kazanan Şevval Ezgin'in yemin törenine katıldı.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Baro Başkanı Emre Bölükbaşı'nı ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olmasını dileyip çalışmalarında başarılar diledi.
Öte yandan gerçekleşen ziyarette, avukatlık unvanını yeni kazanan Şevval Ezgin'in yemin törenine de katılan Vali Aydoğdu genç avukata başarı dileklerinde bulundu. - ERZİNCAN