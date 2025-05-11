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Vali Aslan "Dünyayı güzelleştiren en güçlü duygunun adıdır: Anne"

Vali Aslan
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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, dünyayı güzelleştiren en güçlü duygunun adının Anne olduğunu söyledi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, dünyayı güzelleştiren en güçlü duygunun adının Anne olduğunu söyledi.

Vali Selçuk Aslan, Anneler Günü ile ilgili bir mesaj yayımladı. Mesajında "Anne; sevgiyi öğreten ilk kelimedir, merhameti dokuyan ilk yürektir. Varlığıyla huzur, duasıyla güç, şefkatiyle umut olan annelerimiz; hayatın her anında bizleri koruyan görünmez bir kanat gibidir. Onlar, fedakarlığın tarifi, sabrın temsili, sevginin en saf halidir. Her biri, evladının gözlerinde geleceği gören, yüreğinde toplumun yarınlarını büyüten gönül kahramanlarıdır. Anadolu'muzun bereketli topraklarında serin bir gölge gibi uzanan annelerimiz, evin sıcaklığından toplumun temel yapısına kadar hayatın her alanına dokunurlar. Onların duasıyla yeşerir umutlar, sevgisiyle büyür çocuklar, sabrıyla şekillenir gelecek. 'Cennet anaların ayakları altındadır' diyen bir inancın evlatları olarak, annelerimizi yalnızca bir günde değil, her gün minnet ve sevgiyle anmalı, hak ettikleri değeri göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Anneler Günü'nün, annelerimizin değerini daha iyi anlamamıza vesile olacağına inanıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bir anne dünyayı değiştirebilir' sözünün eşsiz timsali Zübeyde Hanım ve evlatlarını vatan uğruna şehit vermiş annelerimiz başta olmak üzere kendi annem ve dünyanın en güzel rengi olan sevgilerinin gücüyle bütün dünyayı anlamlı, yaşanır ve duyarlı hale getiren tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler geçirmelerini temenni ediyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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