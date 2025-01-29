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Vali Ali Çelik, Yüksekova'da Aile Destek Merkezlerini Ziyaret Etti

Vali Ali Çelik, Yüksekova'da Aile Destek Merkezlerini Ziyaret Etti
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı aile destek merkezlerini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova ilçesinde aile destek merkezlerini ziyaret etti.

Vali Ali Çelik, Yüksekova ilçesindeki programında beraberindeki heyetle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı iki aile destek merkezini (ADEM) ziyaret etti. İlk olarak Esenyurt Mahallesi'nde bulunan ADEM'i ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Çelik, daha sonra Muharrem Malazgirt yerleşkesinde bulunan ADEM'i ziyaret etti.

ADEM bünyesindeki nakış, giyim, trikotaj, el sanatları, seramik, pastacılık, kuaförlük, okuma-yazma gibi kurslarda üretilen ürünler ile yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alarak incelemelerde bulunan Vali Çelik, usta öğreticiler ve kursiyerler ile sohbet edip ortaya koydukları emek ve çalışmaların önemine vurgu yaparak çalışmalarında başarılar diledi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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