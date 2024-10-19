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Vali Ali Çelik, Muhtarlarla Sorunları Görüştü

Vali Ali Çelik, Muhtarlarla Sorunları Görüştü
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Hakkari Valisi Ali Çelik, '19 Ekim Muhtarlar Günü' etkinliği çerçevesinde muhtarlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve bölgedeki imar ve içme suyu sorunları hakkında bilgi verdi.

Hakkari Valisi Ali Çelik, '19 Ekim Muhtarlar Günü' dolayısıyla muhtarlarla bir araya gelip sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Valilik tarafından Hakkari Öğretmevi'nde muhtarlar için verilen yemek programına katılan Vali Ali Çelik, Hakkari merkez mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek '19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı. Muhtarlarla istişarelerde bulunan Vali Çelik, talep ve önerilerini dinledi. Muhtarlık, halkla devlet arasında köprü vazifesi gören önemli bir kurum olduğunu söyleyen Vali Çelik, muhtarların hem sevinçte hem hüzünde her zaman halkın yanında olduğunu belirtti. Merkezdeki içme suyu sorununun çözümü için ellerinden geleni yaptığını ifade eden Vali Çelik, "Eski içme suyu hattını tamamen iptal ediyoruz. Yakında yeni hattan su vereceğiz. Kaçak suya kesinlikle izin vermeyeceğiz. Kaynaktan merkeze 540 litre su geliyor merkeze gelene kadar suyun yüzde 80'i kayboluyor. Kente sağlıklı su vermek için elimizde geleni yapıyoruz. İmar konusuna gelince yıllardır bu ilin imar sorunu var ve bir türlü çözülememiş. Dolayısıyla bu sıkıntılar önümüze çıkıyor. Bizler ilin sorun ve sıkıntısının önüne geçmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Ancak bunlar hemen bir yılda olup bitecek işler değil. Bu sorun ve sıkıntılar sırasıyla çözüme kavuşacak" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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