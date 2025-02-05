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Vali Ali Çelik, Hakkari'de Vatandaşlarla Buluştu

Vali Ali Çelik, Hakkari'de Vatandaşlarla Buluştu
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Taşbaşı köyü ve İde mezrasında vatandaşlarla bir araya gelerek devletin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı. Ziyaretinde yaşam şartlarının iyileştirilmesi için çalışmalara devam edileceğini bildirdi ve ulaşım altyapısının güçlendirilmesi için yapılan yol bakım onarımlarını inceledi.

Hakkari Valisi Ali Çelik, Taşbaşı köyü ile İde mezrasında vatandaşlarla bir araya gelerek, "Devletimiz her zaman vatandaşımızın yanındadır" dedi.

Ziyaretlerinde vatandaşlar tarafından samimiyetle karşılanan Vali Çelik; köy ve mezra sakinleri ile çeşitli konularda hasbihalde bulundu. Vatandaşlarla samimi bir sohbet gerçekleştiren Vali Çelik, köy ve mezralardaki yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, "Devletimiz her zaman vatandaşımızın yanındadır. Sizlerin ihtiyaçlarını ve taleplerini yerinde dinleyerek en hızlı şekilde çözüm üretmeye gayret ediyoruz" dedi.

Bölge halkı da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, taleplerini doğrudan iletme fırsatı buldukları için teşekkür ettiler.

Vali Çelik, ziyaretleri sonrasında ilgili kurum yetkililerine gerekli çalışmaların yapılması yönünde talimatlarını verdi.

Vali Ali Çelik ; Taşbaşı köyü ile İde mezrası arasındaki genişletilen 8 kilometrelik yolda bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi. Vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlaması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Çelik, emeği geçen tüm ekiplere teşekkür etti.

İnceleme sırasında bölge halkıyla da bir araya gelen Vali Çelik, yapılan çalışmaların bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirdiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşamaması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız, kırsal bölgelerde de güvenli yollar oluşturmaktır" diye konuştu.

Bölge halkı, tamamlanan yol çalışmaları sayesinde ulaşımın daha rahat ve güvenli hale geldiğini belirterek, emeği geçenlere şükranlarını ifade ettiler.

Vali Ali Çelik'e Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu da eşlik etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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