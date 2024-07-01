Üye Girişi
Haberler

Çanakkale Valisi ve eşi Koruyucu Aileleri Ziyaret Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 30 Haziran 'Koruyucu Aile Günü' kapsamında koruyucu aileleri ziyaret etti. Vali Aktaş, koruyucu ailelerin fedakarlıkları ve emekleri için teşekkür ederek, koruyucu ailelerin 'Koruyucu Aile Günü'nü kutladı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 30 Haziran "Koruyucu Aile Günü" kapsamında koruyucu aileleri ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ömüt'ün de bulunduğu ziyarette Vali İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş, Çanakkale Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Derneği Başkanı Şenol Tuzcu ve Koruma Altındaki Çocukların Kurum ve Kuruluşlarını Güçlendirme Derneği Başkanı İlknur Sezer'i evinde ziyaret etti.

Koruyucu ailelerimizle sohbet eden Vali İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş, ailelere fedakarlıkları ve emekleri için teşekkür ettiler.

Vali İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş, çocuklarla yakından ilgilenerek, sohbet ettiler.

Devletin evlatlara sıcak bir yuvanın huzurunu sağlayan koruyucu ailelerin her daim yanlarında olduğunu belirten Vali İlhami Aktaş, "Bir çocuğun ailesi olabilmek için, kan bağının değil kalp bağının esas olduğunu, anne ve baba olmanın sadece biyolojik sebeplere bağlı olmadığını bizlere gösteren koruyucu ailelerimize teşekkür ediyor, koruyucu ailelerin "Koruyucu Aile Günü"nü kutluyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Tayyip Erdoğan Koruyucu Aile Günü İlhami Aktaş Çanakkale Yerel Haberler

Sinan Ateş suikastının tetikçisi Eray Özyağcı, Bahçeli'nin adını da zikrederek ifade değiştirdi

Sinan Ateş suikastının tetikçisi Eray Özyağcı, Bahçeli'nin adını da zikrederek ifade değiştirdi

 Sinan Ateş davasının duruşma salonunda provokasyon: Bay Kemal nerede?

Sinan Ateş davasının duruşma salonunda provokasyon: Bay Kemal nerede?

 Bakan Şimşek, 8 ülke sayıp kıyas yaptı: Türkiye'de asgari ücret düşük değildir

Bakan Şimşek, 8 ülke sayıp kıyas yaptı: Türkiye'de asgari ücret düşük değildir

 Üzerlerine yıldırım düşen 10 hayvan telef oldu! Korku dolu anlar yaşayan çoban ölümden döndü

Üzerlerine yıldırım düşen 10 hayvan telef oldu! Korku dolu anlar yaşayan çoban ölümden döndü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title