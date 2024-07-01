Çanakkale Valisi ve eşi Koruyucu Aileleri Ziyaret Etti

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 30 Haziran "Koruyucu Aile Günü" kapsamında koruyucu aileleri ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ömüt'ün de bulunduğu ziyarette Vali İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş, Çanakkale Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Derneği Başkanı Şenol Tuzcu ve Koruma Altındaki Çocukların Kurum ve Kuruluşlarını Güçlendirme Derneği Başkanı İlknur Sezer'i evinde ziyaret etti.

Koruyucu ailelerimizle sohbet eden Vali İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş, ailelere fedakarlıkları ve emekleri için teşekkür ettiler.

Vali İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş, çocuklarla yakından ilgilenerek, sohbet ettiler.

Devletin evlatlara sıcak bir yuvanın huzurunu sağlayan koruyucu ailelerin her daim yanlarında olduğunu belirten Vali İlhami Aktaş, "Bir çocuğun ailesi olabilmek için, kan bağının değil kalp bağının esas olduğunu, anne ve baba olmanın sadece biyolojik sebeplere bağlı olmadığını bizlere gösteren koruyucu ailelerimize teşekkür ediyor, koruyucu ailelerin "Koruyucu Aile Günü"nü kutluyorum" dedi. - ÇANAKKALE