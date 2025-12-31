Vali Aksoy GAMER'i ziyaret etti

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezini (GAMER) ziyaret eden Eskieşhir Valisi Hüseyin Aksoy, görevlilere başarılar dileyip yeni yıllarını kutladı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ile birlikte Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek yılbaşı gecesi için alınan tedbirleri denetledi. Hüseyin Aksoy yetkililerden detaylı bilgi alıp, çalışmaları inceledi.

Vali Aksoy ziyaretle alakalı, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yılbaşını geçirmeleri için tüm tedbirleri en üst seviyede almış bulunmaktayız. İl genelinde güvenlik güçlerimiz ve tüm ilgili kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışarak olası sorunların önüne geçmek için hazırlıklarımızı tamamladık. Amacımız herkesin yeni yıla sağlıklı, mutlu ve güvenli bir şekilde girmesini sağlamaktır. Bu vesileyle görev başındaki tüm personelimize teşekkür ediyor ve sorunsuz bir yılbaşı gecesi diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR