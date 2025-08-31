Seyitgazi'nin Kurtuluşu Kutlandı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Seyitgazi'nin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla yayımladığı mesajla, Mustafa Kemal Atatürk ve vatanın bağımsızlığı için mücadele eden tüm kahramanları saygıyla andı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Seyitgazi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Vali Aksoy, mesajında bu anlamlı günün önemine vurgu yaparak, "Başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Seyitgazi'nin kurtuluşu için mücadele vermiş Seyitgazilileri, tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyor; Seyitgazi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü tebrik ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR