Vali Aksoy'dan Malazgirt Zaferi'nin 954. yılı mesajı Açıklaması

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 26 Ağustos 1071'in Anadolu'yu ebedi vatan kılan temel zafer olduğunu, Malazgirt ruhunun Türkiye Cumhuriyeti'ni bölgesinin lideri yapmaya devam ettiğini belirterek, zaferin mimarı Sultan Alparslan ve şehitleri rahmetle andı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Aksoy, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi'nin, Anadolu'yu milletimiz için ebedi vatan yapan, milletin değişmez ve vazgeçilmez yurdu olduğunu vurguladı. Vali Aksoy mesajında, 1071'de kazanılan büyük zaferin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar uzanan süreçte aziz milletimizin aynı şuur ve kararlılıkla bu topraklara nasıl sahip çıktığını gösterdiğini belirtti. Aksoy, "1071'de kazandığımız Malazgirt Zaferi'nden bugüne kadar geçen süreçte, Anadolu'da kurduğumuz devletler ve verdiğimiz mücadeleyle, coğrafyamızı vatanımız haline getirdik," ifadelerini kullandı.

Malazgirt Zaferi ruhunun yüzyıllar geçmesine rağmen milletin yeni yüzyıllara ışık tutmaya devam ettiğini kaydeden Vali Aksoy, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti, barışın, hakkın, mazlumların sesi, bölgesinin lideri bir ülke olmuştur." dedi.

Vali Hüseyin Aksoy, duygularını ve düşüncelerini şu sözlerle tamamladı:

"Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünde Anadolu'yu bizlere ebedi vatan kılan Sultan Alparslan'ı ve ordusunda bulunan askerlerimizin her birini rahmetle yad ediyorum. Bu yolda canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimize, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." - ESKİŞEHİR