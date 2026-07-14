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Vali Akmeşe'den 15 Temmuz Mesajı: Millet, Destan Yazdı

Vali Akmeşe'den 15 Temmuz Mesajı: Millet, Destan Yazdı
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Niğde Valisi Nedim Akmeşe; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz 2016 gecesinde milletin demokrasiye, bağımsızlığa ve milli iradeye sahip çıkarak hain darbe girişimini bertaraf ettiğini belirtti.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz 2016 gecesinde milletin demokrasiye, bağımsızlığa ve milli iradeye sahip çıkarak hain darbe girişimini bertaraf ettiğini belirtti.

15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişiminin engellendiği gün değil, aynı zamanda birlik, kardeşlik ve milli dayanışma ruhunun en güçlü şekilde ortaya çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Akmeşe; o gece yazılan destanın gelecek nesillere örnek olmaya devam edeceğini vurguladı. Vali Akmeşe mesajında başta Niğdeli Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını, kahraman gazilere ise sağlık, huzur ve uzun ömür dileklerini iletti. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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