Vali Akkoyun, gazi ve şehit aileleriyle iftarda buluştu

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Artuklu ilçesinde bir otelde "Büyük Aile Sofraları" kapsamında gerçekleştirilen programda şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrada orucunu açtı. Programda konuşan Vali Akkoyun, şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri ise hürmet ve şükranla andıklarını belirtti. Gazilere aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir ömür dileyen Vali Akkoyun, "Öncelikle programımıza teşrif ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ramazan ayının bu bereketli ilk gününde aynı sofrada sizlerle birlikte olmak bizler için büyük bir şeref rabbim inşallah birliğimizi beraberliğimizi hep böyle burada olduğu gibi daim eylesin. Bugünün vesilesiyle vatanımızın için bayrağımız için ezanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimize minnetle, şükranla yad ediyorum. Rabbim makamlarını ali eylesin. Hayattaki tüm gazilerimize sağlık, sıhhat diliyorum" dedi.

İftar programı okunan duayla sona erdi.

Programa, Vali Akkoyun'un yanı sıra 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, siyasi partilerin temsilcileri şehit yakınları ve gaziler katıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
