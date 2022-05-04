Vali Akbıyık'tan şehit ailelerine ziyaret

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentin değişik mahallelerindeki şehit ailelerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Vali Akbıyık eşi Sevim Akbıyık ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü H. Salih Kaya ile birlikte 2012 yılında terör örgütü tarafından yapılan hain saldırı sonucu şehit olan Zeki Yeşil'in ailesini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Daha sonra beraberindekilerle birlikte 1996 yılında Hakkari'nin Otluca köyünde terör örgütü tarafından kaçırılan ve halen gaip durumda olan terör mağduru Halil Ertuş'un evini ziyaret ederek, bayramlarını tebrik etti. Ziyaretleri sırasında şehit aileleri ile yakından ilgilenen Vali Akbıyık, ailelerin sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Her zaman şehit ailelerin yanında olduklarını ifade eden Vali Akbıyık, "Şehit aileleri, emanetlerimizdir. Devlet ve millet olarak şehitlerimizin aziz hatıralarını daima canlı tutacak ve şehitlerimizin aile fertlerine her türlü maddi ve manevi yardımı yapmaktan geri durmayacağız" dedi. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel