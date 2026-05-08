Vali Akbıyık'tan 'Anneler Günü' mesajı

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık 11 Mayıs Anneler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, annelerin, karşılıksız sevginin ve tükenmeyen merhametin en anlamlı karşılığı olduğunu açıkladı.

Vali Akbıyık mesajında, "Bizleri, yaşamımızın her anında şefkatiyle sarıp sarmalayan, özverileriyle büyüten en güçlü dayanağımızdır. Karşılıksız sevgileri ile her daim yolumuzu aydınlatır, yaşamımızı güzelleştirirler. Ne yaparsak yapalım onların hakkını ödeyebilmemiz mümkün değildir. Bu nedenle onların hayır duasına mazhar olmanın, hayatımız boyunca en büyük kazanımlarımızdan biri olduğuna inanıyorum. Güzel dinimiz İslam ve kadim kültürümüzde annelik, en güzel mertebelerden biri olarak kabul edilmektedir. "Cennet anaların ayakları altındadır" anlayışı, annelerimize verilen değerin en güçlü ifadesidir. Annelik, milletimizin vicdanında, inancında ve yaşamında daima özel bir yerdedir.

Kurtuluş Savaşı yıllarında, mermi taşırken bir yandan evladı Elif'i sırtında taşıyan Şerife Bacı; vatanından da evladından da vazgeçmeyen duruşuyla anneliğin, fedakarlığın ve vatanseverliğin en güçlü sembollerinden biri olmuştur. Bu asil duruş ve daha niceleri, milletimizin hafızasında yer etmiş, nesilden nesile aktarılan bir değerdir. Anadolu'nun çilesini omuzlarken yüzünde tebessümü ve yüreğinde merhameti eksiltmeyen annelerimiz, hepimizin kahramanıdır. Şartlar ve hayat hikayeleri değişse de, annelerimiz, her zaman başımızın tacıdır. Bu duygu ve düşüncelerle; başta mukaddes değerler uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emanetleri olan kıymetli annelerimiz olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
