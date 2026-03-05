Vali Akbıyık, şehit aileleri, gaziler ile iftar sofrasında buluştu

Muğla Valisi Sayın Dr. İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen geleneksel iftar programında şehit aileleri, gaziler ve emniyet mensupları ile bir araya geldi.

Birlik, beraberlik ve maneviyatın paylaşıldığı programda davetlilerle yakından ilgilenen Vali Akbıyık, emniyet teşkilatının huzur ve güven dolu bir gelecek için üstlendiği kritik role dikkat çekti.

Programda bir konuşma yapan Vali Dr. İdris Akbıyık, Türk Polis Teşkilatı'nın köklü geçmişine vurgu yaparak şunları söyledi: "Köklü bir geçmişe sahip olan Emniyet Teşkilatımız, kuruluşundan bu yana devletimizin bekası, milletimizin huzuru ve kamu düzeninin tesisi için gece gündüz demeden görev yapmaktadır. Muğla'mızda görevini yüksek bir sorumluluk bilinciyle sürdüren tüm emniyet mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum"

Konuşmasında şehitlerin ve gazilerin fedakarlıklarının asla unutulmayacağını belirten Vali Akbıyık, şehit ailelerinin devletin en kıymetli emaneti olduğunu ifade ederek, "Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet, makamları ali olsun. Onların cesareti ve fedakarlığı, bu topraklarda hür ve onurlu bir şekilde yaşayabilmemizin en büyük teminatıdır. Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri başımızın tacıdır; devletimiz ve milletimiz her daim yanınızdadır. Gazilerimiz ise taşıdıkları onurlu unvanla milletimizin gönlünde ayrı bir yere sahiptir"

Vali Dr. İdris Akbıyık, toplumun her ferdine düşen sorumluluğu hatırlatarak; şehitlerin hatıralarını yaşatmanın, emanetlerine sahip çıkmanın ve ülkenin birlik ve beraberliğini her geçen gün daha da güçlendirmenin en temel görev olduğunu vurguladı.

İftar programı, yapılan duaların ardından karşılıklı sohbet ve iyi dileklerle sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı