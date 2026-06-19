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Bursiyer çocuklara yaz eğlencesi

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Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü, bünyesinde burs alan çocuklar için Doğupark'ta piknik etkinliği düzenledi. Vakıf personelleri çocuklarla oyunlar oynayıp hediyeler verdi.

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü, bünyesinden burs alan çocukları piknik etkinliğinde eğlendirdi.

Valide Sultan Kethüdası Yusuf Ağa Vakfı ile Abdullah Paşa bin Hasan Paşa Vakfı'nın hayır şartları gereğince, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından bursiyer öğrencilere yönelik Doğupark'ta piknik etkinliği düzenlendi.

Vakıf personelleri, öğrencilerle eğlenceli oyunlar oynayarak, çeşitli hediyeler takdim etti. Etkinlikte doyasıya eğlenen çocuklar, çeşitli ikramları da tatma fırsatı buldu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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