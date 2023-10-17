Vahap Seçer, Tarsus Kırklarsırtı'nda Pazar Gezdi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus ilçesi Kırklarsırtı Mahallesi’nde yer alan ‘Kırklar Pazar Yeri’ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Seçer’i karşısında gören vatandaşlar ve pazarcı esnafı yoğun ilgi gösterdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus ilçesi Kırklarsırtı Mahallesi'nde yer alan 'Kırklar Pazar Yeri'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Seçer'i karşısında gören vatandaşlar ve pazarcı esnafı yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Seçer'e, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tarsus İlçe Başkanı Selahattin Şahin ve ilçe yöneticileri, Kırklarsırtı Mahalle Muhtarı Mehmet Cülük, Tarsus Pazarcılar Derneği Başkanı Mehmet Oktay, Meclis üyeleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi bürokratları eşlik etti.

Başkan Seçer, pazar ziyaretinde vatandaşlardan gelen talepleri dinleyip, bürokratlarına not aldırdı. Vatandaşla selamlaşıp, sohbet eden Başkan Seçer, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyenlerle de bol bol fotoğraf çektirdi.

Başkan Seçer'in pazar ziyaretleri esnasında, Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından çocuklara oyuncak, vatandaşlara da hizmet tanıtım broşürleri ve pazar çantalarının dağıtımı yapıldı.