Uzunköprü'de Bayram Harçlığı Geleneği Devam Ediyor

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yaklaşık 13 bayram boyunca çocuklara harçlık verme geleneği sürdürülüyor.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Karapınar köyünde, Mustafa Şimşek, tarafından 13 yıl önce başlatılan bayramlaşma geleneğini, oğlu devam ettiriyor. Şimşek tarafından 13 yıl önce başlatılan bayram harçlığı dağıtma geleneği, Şimşek'in geçtiğimiz yıl vefat etmesinin ardından oğlu tarafından devam ettirilmeye başladı. Merhum Şimşek'in oğlu Ahmet Şimşek ve Önceki dönem Köy muhtarı ve AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanı Önder Kuruşar tarafından devam ettirilen gelenekte Karapınar okulunun bahçesinde köy halkının ve yaklaşık 150 çocuğun katılımıyla gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dualar ile devam edildi. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ekrem Bora'ya benzetilen Şimşek, "Ekrem Amca" lakabıyla tanınıyor.

Zarf içerisinde bayram harçlığı alan yaklaşık 150 çocuğun mutluluğu gözlerinde okundu.

Çevre köylerdeki çocukların yoğun katılımıyla yapılan törende konuşan Karapınar Köy Muhtarı Mustafa Kobat, "Kurban Bayramı'nda dini hassasiyetlerin yüksek tutuluyor. Paylaşma ve yardımlaşma duyguları ise hat safhada yaşanıyor. Bayram harçlığı dağıtarak gelenek ve göreneklerimizi yaşatıyoruz. 13 yıldır ramazan ve kurban bayramlarında çocuklarla bir araya geliyoruz. Gelenek ve görenekleri yaşatmaya çalışıyoruz dedi. Mustafa Şimşek'in Oğlu Ahmet Şimşek yaptığı Konuşmada Merhum Mustafa Şimşek, namıdiğer Ekrem amca'nın hatırasını sürdürmek için buradayız rahmetli babamın başlatmış olduğu bu güzel uygulamayı biz çocukları olarak devam ettirmek istiyoruz. Çocuklara bayram harçlıklarını ömrümün yettiğince vereceğim" dedi. - EDİRNE