Uzunkavak Mahallesi Kumlu'ya bağlanmak için sandık başına gitti

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı olan ve ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Uzunkavak Mahallesi sakinleri, 3 kilometre mesafedeki Kumlu ilçesine bağlanmak için sandık başına gitti.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Uzunkavak Mahallesi, ilçe merkezine 30 kilometre mesafede uzaklıkta. Zaman zaman kamu kurumlarındaki işlerini halletmek için 30 kilometre mesafeyi kat etmek zorunda kalan depremzede vatandaşlar, bu durumun önüne geçmek için 3 kilometre mesafedeki Kumlu ilçesine bağlanmak istediler. Hatay Valiliği'ne yapılan başvurular sonrası mahalle sakinleri, saat 09.30 itibarıyla sandık başına gittiler. 31 Mart Yerel Seçimlerinin üzerinden 35 gün gibi kısa bir sürenin ardından yeniden sandık başına giden vatandaşlar, saatlerin 17.30 olmasıyla oy verme işlemini tamamlayacak. Uzunkavak Mahallesi'nde 780 seçmen bulunurken, sandıktan yüzde 50'nin üzerinde çıkan karara göre mahallenin bağlı olacağı ilçe belirlenecek.

"Kumlu'ya bağlanmak için mahallemizde referandum gerçekleştiriyoruz"

Uzunkavak Mahalle Muhtarı Mehmet Albayrak, ilçe değişikliği için sandık başına gittiklerini belirterek, "Bugün Uzunkavak Mahallesi'nde referandum seçimini gerçekleştiriyoruz. Biz yaklaşık 80 yıldır bize 30 kilometre uzaklıkta olan Reyhanlı ilçesine bağlı olmanın birçok yönden sıkıntısını yaşadık. Bu seçim sonrası inşallah hemen yanımızda olan Kumlu ilçesine bağlanacağız. Birçok sıkıntımızı ise geride bırakmış olacağız. Bunun için şu an mahallemizde referandumu gerçekleştiriyoruz. Burada 780 seçmenimiz var ve yüzde 51 yeterli oluyor. Yaklaşık 400 oy almamız bizi sonuca ulaştıracak" ifadelerini kullandı.

Kumlu ilçesine bağlanmak istediklerini dile getiren Enver Kara, "Burada bir referandum gerçekleştiriyoruz. Kumlu ilçesiyle bitişiğiz ama Reyhanlı bize 30 kilometre uzaklıkta oraya bağlıyız bundan dolayı çok sıkıntılarımız oluyor. Kumlu ilçesine katılmak istiyoruz. En ufak bir imzamız oluyor Reyhanlı'ya gidiyoruz. Biz sürekli Kumlu'nun içerisindeyiz" dedi. - HATAY