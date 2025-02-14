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Uzungöl Kışın Buz Tutunca Görsel Şölen Sunuyor

Uzungöl Kışın Buz Tutunca Görsel Şölen Sunuyor
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Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl, soğuk hava koşullarının etkisiyle buz tutarak eşsiz bir manzara oluşturdu. Havanın sıfırın altına düşmesiyle donan Uzungöl, dron ile havadan görüntülendi.

Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz'in en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Trabzon'un Çaykara ilçesi sınırları içerisindeki Uzungöl, bölgede etkili olan soğuklar sonrası buz tuttu.

Bin 90 rakımlı doğal güzellikleri ile ünlü Uzungöl'ün büyük bölümü hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinin ardından donarken, ortaya seyrine doyumsuz manzaralar çıktı. Uzungöl'ün donmuş hali havadan dron ile görüntülendi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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