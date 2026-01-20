Haberler

Hafta sonu Uzungöl'e kar lastiksiz araçların geçişine izin verilmeyecek

Güncelleme:
Trabzon'un Uzungöl bölgesinde bu hafta sonu düzenlenecek Kış Festivali için kar lastiği bulunmayan araçların girişine izin verilmeyecek. Katılımcıların güvenliği için ring servisleri organize edildi.

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de bu hafta sonu düzenlenecek olan Kış Festivali'ne katılmak için gelecek olanların ağır kış şartları nedeniyle mağduriyet yaşamaması adına bir dizi önlem alındı.

Festival Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, kar lastiği (kar tekeri) bulunmayan araçların Uzungöl'e girişine kesinlikle izin verilmeyecek. Trafik güvenliğini tehlikeye atmamak ve yolların kapanmasını önlemek amacıyla kolluk kuvvetleri yol güzergahı üzerinde sıkı denetimler gerçekleştirecek. Kendi aracıyla gelip kar lastiği bulunmayan veya bölgeye toplu taşıma ile geçmek isteyen vatandaşların ulaşımı, Çaykara merkezden organize edilen ring servisleri ile sağlanacak.

Yapılan açıklamada "Misafirlerimizin güvenliği ve ulaşımın aksamaması için alınan bu karara uyulmasını rica ederiz. Amacımız, festival coşkusunun herhangi bir kaza veya mağduriyet yaşanmadan en güvenli şekilde deneyimlenmesidir. Araçlarınızda mutlaka kış ekipmanlarını bulundurunuz. Yol durumu ve trafik yoğunluğu nedeniyle Çaykara'daki ring noktalarını kullanmaya özen gösteriniz" uyarısında bulunuldu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
