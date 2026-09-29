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Uzmanlar Kadıköy'de deprem riskine karşı Hasanpaşa'da dönüşümü vurguladı

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Uzmanlar Kadıköy'de deprem riskine karşı Hasanpaşa'da dönüşümü vurguladı
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Kadıköy Kentsel Dönüşüm Platformu'nun Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde düzenlediği sempozyumda, muhtemel İstanbul depremi ve kentsel dönüşüm süreçleri uzmanlarca ele alındı. Programda özellikle riskli bölgelerden Hasanpaşa Mahallesi'nde dönüşümün önemi vurgulandı.

Kadıköy Kentsel Dönüşüm Platformu tarafından düzenlenen "Kentsel Dönüşüm Sempozyumu"nda, muhtemel İstanbul depremi ve kentsel dönüşüm süreçleri uzmanlar tarafından ele alındı. Programda özellikle Kadıköy'ün riskli bölgelerinden Hasanpaşa'da dönüşümün önemi vurgulandı.

Kadıköy Kentsel Dönüşüm Platformu tarafından Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, İstiklal Marşı'nın okunması ve depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Programda katılımcılara, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesinde yaşananları anlatan ve kentsel dönüşümün önemine dikkat çeken kısa film izletildi.

Sempozyumda alanında uzman isimler, kentsel dönüşüm, yapı güvenliği, afet yönetimi ve deprem hazırlıkları konularında katılımcılara bilgi verdi. Muhtemel İstanbul depreminin etkileri ve alınması gereken önlemlerin masaya yatırıldığı programda, kentsel dönüşüm süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Uzmanlar, özellikle İstanbul'un deprem riski taşıyan bölgeleri arasında yer alan Kadıköy'ün Hasanpaşa Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının önemine dikkat çekti. Programda, riskli yapı stokunun yenilenmesi ve depreme dayanıklı yapıların artırılmasının can ve mal kayıplarının önüne geçilmesinde kritik rol oynadığı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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