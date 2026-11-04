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Uzman Veteriner Kara, kışın evcil hayvanların tıraş edilmemesi uyarısında bulundu

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Uzman Veteriner Kara, kışın evcil hayvanların tıraş edilmemesi uyarısında bulundu
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Uzman Veteriner Hekim Tuğçe Kara, kışın evcil hayvanların tıraş edilmemesi ve yıkama sıklığının düşürülmesi uyarısında bulundu. Kara, soğukta uzun süre kalan hayvanların daha kolay hastalanabileceğini, yıkama sonrası iyi kurutulması gerektiğini belirtti.

Havaların soğumasıyla evcil hayvanlarda dikkat edilmesi gereken konulara değinen Uzman Veteriner Hekim Tuğçe Kara, evcil hayvan sahiplerine kritik uyarılarda bulundu.

Soğuk hava şartlarının ülke genelinde etkisini göstermesiyle birlikte kedi ve köpek sahiplerinin de bakım rutini değişti. Uzman Veteriner Hekim Tuğçe Kara, kış aylarında evcil hayvanların beslenmesinden tıraşına, dışarı çıkma sürelerinden yıkama sıklığına kadar dikkat edilmesi gereken önemli hususları değerlendirdi.

"Soğuk havalarda dışarı çıkış süreleri azaltılmalı"

Kış döneminde havaların soğuması ve yağışlı geçmesiyle birlikte evcil hayvanların dışarı çıkma sürelerinin ister istemez azaldığını belirten Uzm. Vet. Hekim Tuğçe Kara, "Hayvanların soğukta ve yağmurda çok fazla dışarıda kalmasını istemiyoruz, çünkü hasta olmaya daha yatkın oluyorlar. Genellikle tuvalet ihtiyacı için kısa bir süre dışarı çıkarılıyorlar. İhtiyaçları giderildikten sonra dışarıda çok tutulmalarını tavsiye etmiyoruz" dedi.

Dışarıda uzun süre kalması gereken durumlarda ise kıyafet kullanımının önemine dikkat çeken Kara, "Özellikle köpekler için çeşit çeşit kıyafetler var, mutlaka onları kullanmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Kışın evcil hayvanları tıraş ettirmeyin"

Kış aylarında yapılan en büyük yanlışlardan birinin tıraş olduğunu vurgulayan Uzm. Vet. Hekim Tuğçe Kara, evcil hayvan sahiplerine şu uyarıda bulundu:

"Kış döneminde özellikle kedi ve köpeklerinizi, her ne kadar evde de olsalar, tıraştan sakınmalılar. Biz zaten tıraşı özellikle kış döneminde çok fazla tavsiye etmiyoruz. Çünkü o tüyler bir yalıtım görevi görüyor ve hayvanı soğuktan koruyor. O yüzden bu tarz tıraş işlemlerini kesinlikle kış dönemine denk getirmemeleri gerekiyor."

Yıkama sıklığı düşürülmeli ve hayvanlar iyi kurutulmalı

Yaz dönemine kıyasla kışın yıkama sıklığının azaltılabileceğini belirten Kara, "Normalde köpeğimizi 3 haftada bir gibi yıkıyorsak yaz döneminde, kışın biraz daha sıklığı düşürebiliriz. Yağmurda veya çamurda dışarı çıkardıktan sonra komple yıkamak yerine, temizlik için genel bir yıkamadan ziyade patiler yıkanabilir. Yıkadıktan sonra da mutlaka iyi bir şekilde kurutulması gerekiyor" dedi.

"Egzersiz azalıyorsa otomatikman yeme ihtiyacı da azalıyor"

Kışın hareket kısıtlılığına bağlı olarak beslenme düzeninde de ayarlama yapılması gerektiğini söyleyen Uzm. Vet. Hekim Tuğçe Kara, şunları kaydetti:

"Enerjiyi aynı insanlardaki gibi düşünebiliriz; hayvanlarımızın da belli almaları gereken kalori miktarı var ve yaktıkları belli bir kalori de var. Eğer egzersiz azalıyorsa otomatikman yeme ihtiyacı da azalıyor. Bu noktada az miktarda veteriner hekimlerine danışarak besin kısıtlaması yapılabilir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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