Uzman Psikologdan Evlilik Öncesi Eğitim Uygulamasına Destek

Uzman Psikolog Arzu Hamurcu, evlilik öncesi eğitimlerin amacının çiftleri hazırlamak olduğunu söyleyerek, "Yapılan eğitimler evlilikteki krizlerden önce bireyleri korumak amaçlı" dedi.

Boşanma oranlarını düşürmek ve aile kurumunu güçlendirmek için evlilik öncesi zorunlu eğitim ve psikolojik denetime yönelik evlilik ehliyeti uygulamasının hayata geçirilmesi planlanıyor. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Uzman Psikolog Arzu Hamurcu, eğitimler ile çiftlerin evliliğe hazırlandığını söyleyerek, "Evlilik öncesi danışmanlık, yıllar öncesinden beri hizmetlerimiz arasında. Gerek bireysel, gerekse aile terapisi olarak ya da kurumsal iş birlikteliği ile yaptığımız hizmetlerden birisi. Bu konuda ciddi başarılar da gösteriyoruz. Evlilik öncesi danışmanlıkta bizim asıl amacımız, çiftleri evlenmeden önce evliliğe hazırlamak. Bir aşı etkisi gibi düşünülebilir. Aşı nasıl ki hastalıktan önce sizi koruyorsa, bu eğitimler de evliliklerdeki krizlerden önce sizi korumak amaçlı yapılır. Olası şiddet eğilimleri, herhangi bir bağımlılık hikayesi ya da ciddi uyumsuzluklar varsa biz bunları önceden görebiliyor, tespit edebiliyor, önleyici destek önerileri sunabiliyoruz. Bu konuda yapılan evlilik ehliyetine de ciddi anlamda toplumdaki adli olayların artmasıyla birlikte ihtiyaç duyulduğunun farkındayız. Bu durum dünyadaki örneklerle birlikte kıyaslandığında Türkiye'nin de bu projenin içerisinde yer alması umut verici. Bu eğitimlerden sonra kişiler, tıpkı bir sağlık raporu alır gibi rapor alacak ve evliliğe uygun görünecek, evliliğe herhangi bir engel kalmayacak. Bu yeni durumda bazı şeyler eksik tabii ki; rapor alamayan kişiler nasıl evlenecek ve bunun gibi detaylar da tamamlanırsa ülkemiz için güzel bir adım olacağını düşünüyoruz" dedi.

Yapılan eğitimlerin aynı zamanda kriz anında evliliği kurtaracağını belirten Hamurcu, "Malezya'da zorunlu bir eğitim olarak sunuluyor. Amerika'da teşvik indirimleri sunuluyor ve eğer bu eğitimleri alırsa kişiler nikah fiyatlarında indirimler sağlanıyor. Türkiye de bu durumlardan yararlanırsa ciddi gelişmeler olacağını düşünüyorum. Tek kaygımız şu ki, umarım bu eğitimler formalite olarak kullanılmaz. Bu noktada sadece uygunluk raporu alınması için bu eğitimler kullanılırsa etkisi sınırlı kalacaktır. Gerçek uzmanlarla, çift terapistlerine aile danışmanları gibi bu durumda yetkin olan uzmanların vereceği güvenli ve interaktif bir ortamda yapılacak olan bu etkinlikler, hem çiftler hem de toplum açısından ciddi bir sağlık noktasında gelişme gösterecektir. Çünkü şunu biliyoruz ki, sağlıklı aileler sağlıklı toplumların temelidir ve asla unutulmamalıdır ki evlilik her gün gelişen bir eğitimdir. O yüzden evlendikten sonra da herhangi bir noktada siz problemlerle baş edemediğiniz her an siz bir çift terapistine ya da evlilik danışmanına gidip, probleminizi tek başınıza çözmek zorunda olmadığınızı hatırlayabilirsiniz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ