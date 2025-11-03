Haberler

Uzman çavuşlar torba yasadan umutlu

Uzman çavuşlar torba yasadan umutlu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) Manisa İl Başkanı Ahmet Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ilişkin çıkarılması planlanan torba yasada Uzman Çavuşların özlük haklarının da düzenlenmesini beklediklerini belirtti.

Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) Manisa İl Başkanı Ahmet Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ilişkin çıkarılması planlanan torba yasada Uzman Çavuşların özlük haklarının da düzenlenmesini beklediklerini belirtti. Erdoğan, 1,5 milyonluk büyük Uzman Çavuş camiası adına yıllardır süregelen mağduriyetlerin artık son bulmasını talep etti.

TEMUD Manisa İl Başkanı Ahmet Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ilişkin çıkarılması planlanan torba yasayla ilgili açıklamalarda bulundu. Uzman çavuşların yıllardır sosyal, ekonomik ve mesleki anlamda ciddi eşitsizliklerle karşı karşıya kaldığı vurgulayan Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ayrılmaz bir parçası olan Uzman çavuşların vatanın her karışında canı pahasına görev yaptığını, ancak özlük hakları açısından hak ettikleri değeri göremediklerini ifade etti.

Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması beklenen torba yasada Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin özlük hakları yeniden düzenlenecek. Biz de bu kapsamda 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun günümüz şartlarına uygun şekilde revize edilmesini bekliyoruz. Bu artık ertelenemez bir zorunluluktur" dedi.

Uzman Çavuşların kadrosuz statüde görev yaptığını, emeklilikte açlık sınırının altında maaşlarla yaşam mücadelesi verdiğini ve ek iş yapmak zorunda kaldığını belirten Erdoğan, "45 yaşında, çocukları üniversite çağında olan binlerce Uzman Çavuş, birinci dereceye düşmeden ve 3600 ek göstergeden faydalanamadan emekli edildi. 20 yıllık görev süresine sahip bir Uzman Çavuşun, yeni başlayan personelle aynı maaşı alması adaletle bağdaşmıyor" diye konuştu.

Açıklamasında, görevde takdir gören uzman çavuşların emeklilikte unutulmasının büyük bir haksızlık olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Şehitlerimizin cenazelerinde gösterilen hassasiyetin, yaşarken de hak temelli sosyal politikalarla sürdürülmesini istiyoruz. Görevde takdir edilen personelin emeklilikte mağdur edilmemesi sosyal devletin gereğidir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan son olarak, "Devletin tüm kurumlarında sözleşmeli personele kadro verilmişken, 39 yıldır Uzman Çavuşlara kadro verilmemesi vicdanları yaralamaktadır. Kıdemlerimiz rütbeden sayılmıyor, mesleki güvencemiz yok, sağlık ve atama yönetmeliklerimiz eksik. Artık bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti

Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti
Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor

Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor
Haritadan silinen köy! Muhtar bile 5 yıl dayanabildi

Haritadan silinen köy! Muhtar bile 5 yıl dayanabildi
Erdoğan: İslam alemi Sudan'da akan kanı durdurmalı

Erdoğan'dan iç savaşın kan gölüne çevirdiği ülke için tarihi çağrı
Telefon almayı düşünenler dikkat! IMEI kayıt ücretine dev zam geliyor

Telefon almayı düşünenler elini çabuk tutsun! Dev zam geliyor
CHP'ye geçeceği söylenen Koray Aydın kararını verdi

CHP'ye geçeceği söylenen Koray Aydın kararını verdi
İbrahim Tatlıses'in miras planı iddiası ailede kriz yarattı! Oğlu Ahmet Tatlıses her şeyi açıkladı

İbrahim Tatlıses'in gizli miras planı ailede krize dönüştü
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok
100 milyon liralık vurgun yapan 'Ölüler Çetesi' çökertildi

"Ölüler Çetesi" çökertildi! Aralarında memur ve müteahhit de var
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
Cadılar bayramı partisi sonrası kabus! Fenomen isim kurşunların hedefi oldu

Cadılar Bayramı faciayla bitti! Fenomene silahlı saldırı
Anne, çocuklarını korumak için hastalıklı maymunu öldürdü

Anne, çocuklarını korumak için hastalıklı maymunu öldürdü
Derbinin tartışmalı pozisyonlarını Trio yorumladı: 2 penaltı verilmedi

Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyonlarda hemfikir oldu
Görüntü İstanbul'dan! Bedava olduğunu duyan koşup kuyruğa girdi

Görüntü İstanbul'dan! Bedava olduğunu duyan koşup kuyruğa girdi
Trump canlı yayında açık açık söyledi: Maduro'nun günleri sayılı

Trump ülkenin liderini canlı yayında tehdit etti: Günlerin sayılı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.