Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne enfeksiyon hastalıkları uzmanı atandı

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ekrem Salduz, Adıyaman'ın Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde göreve başladı.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Uzm. Dr. Ekrem Salduz'un, 127. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kapsamında yapılan atama ile 23 Mart 2026 tarihi itibarıyla Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde hasta kabulüne başladığı öğrenildi.

Göreve başlamasıyla birlikte açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Salduz, Gölbaşı ilçesinde görev yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Enfeksiyon Hastalıkları alanında modern, bilimsel ve hasta odaklı sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Gölbaşı halkına en iyi şekilde hizmet etmek için çalışacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı