Uyuşturucudan kardeşini kaybetti, farkındalık için dizi çekmeye başladı

Rize'de bir vatandaş, uyuşturucudan dolayı kardeşini kaybetmesi üzerine madde bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak için dizi çekerek herkesin beğenisini kazandı.

Rize'de yaşayan Osman Nuri Özer, uyuşturucu nedeniyle kardeşini kaybetmesinin acısını yaşarken aynı zamanda annesini de kaybetti. Bunun üzerine Özer, uyuşturucuyu gençlerden uzak tutmak ve farkındalık oluşturmak için bir proje başlattı. Özer'in arkadaşlarının da projeye destek vermesiyle 'Kuzey Vadisi' isimli diziyi çekilmeye başlandı. Çekilen dizi, gençleri uyuşturucudan uzak tutarak farklı aktiviteler kazandırmayı hedefliyor. Bütün diziyi kendi imkanlarıyla çekmeye çalışıyorlar. Dizi, ilk bölümünün dijital platformda paylaşılmasının ardından büyük beğeni topladı. Dizide rol alan oyuncular aynı zamanda kameramanlık, senaristlik ve yönetmenlik de yapıyor.

" Rize'de de herkes bize destek vermeye başladı"

Uyuşturucudan dolayı kardeşini kaybettiği için bir farkındalık oluşturmak için diziyi çekmeye başladıklarını ifade eden Osman Nuri Özer, "Ben geçen yıl uyuşturucudan kardeşimi kaybettim. Sonrasında da annem evlat acısına dayanamadı o da hayatını kaybetti. Bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Böyle bir projeyi başlattık. Dizinin senaryosunu ben yazıyorum. Oyuncularımız var. Yönetmenimiz var. Ekibimiz gitgide büyüdü ve herkes bu işi çok sevdi. Rize'de de herkes bize destek vermeye başladı. Şu anda herkes maddi olarak kendi cebinden harcamalar yapıyor. İşin ciddi bir noktada olduğunun farkındayız. Şu anda Türkiye'nin gündeminde uyuşturucu var. Bu yolda yürüdüğümüz arkadaşlar bu duyarda oldukları için herkes gereken maddi desteği kendisi veriyor. Böyle güzel bir projeye herkesin destek vermesini istiyorum. Dizide ben iyi karakter rolündeyim. Türkiye'ye uyuşturucuyu getirtmemeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"Gençler dizimizden ders alsın da bu illetten uzak dursun"

İmkanlar yeterli olmadığı için dizide hem yönetmenlik hem de oyunculuk yaptığını belirten Hasan Güzel, "Bizim amacımız aslında gençleri bir araya toplayıp toplum adına bir farkındalık oluşturmak. Bunu da şu anda başardığımıza inanıyoruz. Her şeyin daha iyisini yapmaya çalışacağız. Rize esnafı arkamızda. Bize destek veriyorlar, bu destek istikametinde başaracağımıza inanıyorum. Bu dizi de ben hem oyuncuyum hem de yönetmenliğini ve görüntü yönetmenliğini yapıyorum. Gençler, dizide iyi karakter olan 'Dayızade' karakterinin vermiş olduğu nasihatleri örnek alsınlar. Gençler dizimizden ders alsın da bu illetten uzak dursun. Duramıyorlarsa devletimizin verdiği destekleri alsınlar" ifadelerini kullandı. - RİZE