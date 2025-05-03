Uyuşturucu Satıcısı Polisten Kaçarken Yüksekten Düştü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan A.E., polisten kaçarken yüksekten düşerek yaralandı. Yapılan operasyonda 2 bin 475 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Hastanede tedavi edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisten kaçarken yüksekten düşen uyuşturucu satıcısı tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde evinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir kişi, polisten kaçarken yüksekten düştü. Adreste yapılan aramalarda, 2 bin 475 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirilirken, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamındaki çalışmalarda, A.E. adlı bir kişinin adresinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese yapılan baskın esnasında şüpheli yüksekten düşerek yaralanırken, adreste yapılan aramada 2 bin 475 adet uyuşturucu nitelikli hap yakalandı.

Hastanedeki tedavisinin ardından adli mercilere sevk edilen A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.