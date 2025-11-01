Uyuşturucu ile Mücadelede 'Uzat Elini Projesi' Toplantısı Gerçekleştirildi
Adıyaman Valiliği'nin öncülüğünde, uyuşturucuyla mücadelede 'Uzat elini projesi' kapsamında Tespit ve Tedaviye İkna İl Eylem Planı toplantısı yapıldı. Vali Osman Varol'un başkanlığındaki toplantıda, risk altındaki bireylerin tespiti ve tedavi süreçlerine yönlendirilmesi konuları değerlendirildi.
Uyuşturucuyla mücadelede Adıyaman Valiliği uhdesinde gerçekleştirilecek "Uzat elini projesi" kapsamında Tespit ve Tedaviye İkna İl Eylem Planı toplantısı Vali Osman Varol, başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıya, uyuşturucu ile mücadelede görevli kamu kurum ve kuruluşların amir ve personeli ile ilgili STK temsilcileri katıldı. Toplantıda, "Uzat elini projesi" kapsamında risk altındaki bireylerin erken dönemde tespiti, tedavi süreçlerine yönlendirilmesi ve topluma yeniden kazandırılması konularında yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.
Vali Osman Varol'un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda bağımlılıkla mücadelede bütüncül bir yaklaşımın sürdürüleceği, kurumlar arası koordinasyonun artırılacağı ve tespit ve tedavi zincirinin her aşamasında etkinliğin güçlendirileceği vurgulandı. - ADIYAMAN