Haberler

Uyuşturucu ile Mücadelede 'Uzat Elini Projesi' Toplantısı Gerçekleştirildi

Uyuşturucu ile Mücadelede 'Uzat Elini Projesi' Toplantısı Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman Valiliği'nin öncülüğünde, uyuşturucuyla mücadelede 'Uzat elini projesi' kapsamında Tespit ve Tedaviye İkna İl Eylem Planı toplantısı yapıldı. Vali Osman Varol'un başkanlığındaki toplantıda, risk altındaki bireylerin tespiti ve tedavi süreçlerine yönlendirilmesi konuları değerlendirildi.

Uyuşturucuyla mücadelede Adıyaman Valiliği uhdesinde gerçekleştirilecek "Uzat elini projesi" kapsamında Tespit ve Tedaviye İkna İl Eylem Planı toplantısı Vali Osman Varol, başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya, uyuşturucu ile mücadelede görevli kamu kurum ve kuruluşların amir ve personeli ile ilgili STK temsilcileri katıldı. Toplantıda, "Uzat elini projesi" kapsamında risk altındaki bireylerin erken dönemde tespiti, tedavi süreçlerine yönlendirilmesi ve topluma yeniden kazandırılması konularında yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Vali Osman Varol'un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda bağımlılıkla mücadelede bütüncül bir yaklaşımın sürdürüleceği, kurumlar arası koordinasyonun artırılacağı ve tespit ve tedavi zincirinin her aşamasında etkinliğin güçlendirileceği vurgulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tam 125 ülke takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Süper Lig'de

Tam 125 ülke canlı takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de
''Başkan olursam okula getireceğim'' demişti! Kerem Aktürkoğlu'ndan minik taraftara müjde

''Başkan olursam okula getireceğim'' vaadini vermişti! Bakın ne oldu
Hande Erçel'den Cadılar Bayramı pozu

Onu daha önce böyle görmediniz! Sürpriz cadılar bayramı tarzı
Süre sona erdi! 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi

2 milyon ehliyet artık geçersiz! Direksiyon başına geçene büyük ceza
Tam 125 ülke takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Süper Lig'de

Tam 125 ülke canlı takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de
Lüks araçları gören Şara küplere bindi: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?

Lüks araçları görünce deliye döndü: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
DSÖ'den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı

Hızla yayılıyor! Tüm dünyayı tedirgin eden uyarı
İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Hiçbir sebep yokken bir anda saldırmış

İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Bıçağı birden saplamış
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Kuyumcuda tahliye alarmı! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı

Kuyumcuda alarm! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.