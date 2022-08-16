Üyesine sessiz kalan KAYMOS Yönetimine Mahkeme 'Dur' dedi Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) üyelerinin imza toplayarak seçim talebine kayıtsız kalan yönetime, seçim kararı alınana dek yönetimsel olarak borçlanma ve üye işlemleri başta olmak üzere birçok yetkisine tedbir kararı verildi. Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) üyelerinin imza toplayarak seçim talebine kayıtsız kalan yönetime, seçim kararı alınana dek yönetimsel olarak borçlanma ve üye işlemleri başta olmak üzere birçok yetkisine tedbir kararı verildi. KAYMOS üyeleri; seçim talebini dikkate almayan mevcut yönetim hakkında suç duyurusunda bulundu. 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti; Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği'nin mevvcut üyeleri bakımından bir hak kaybı yaşanmaması adına dernek yönetim kurulunun tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Yerel Kayseri Yerel Haberler

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