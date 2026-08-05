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Zile'de çiftçiden gelenek haline gelen karpuz ikramı: 20 ton 45 dakikada bitti

Zile'de çiftçiden gelenek haline gelen karpuz ikramı: 20 ton 45 dakikada bitti
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Tokat'ın Zile ilçesinde karpuz üreticisi Mehmet Kutsal, geleneksel hale getirdiği 'uşür' karpuz dağıtımını bu yıl da gerçekleştirdi. 20 ton karpuz, ilçe meydanında halka ikram edilirken 45 dakikada tüketildi. Vatandaşlar hayır sahibine teşekkür etti.

Tokat'ın Zile ilçesinde bir çiftçi, her yıl geleneksel hale getirdiği uşür (onda bir) karpuz dağıtımını bu yıl da gerçekleştirdi.

Tokat'ta 150 dönüm arazide karpuz üreten Mehmet Kutsal, uşür olarak bir tır dolusu karpuzu Zile ilçe meydanında halka dağıttı. Karpuz dağıtıldığını gören vatandaşlar tırın etrafını çevrelerken, 20 ton karpuz 45 dakikada tükendi.

Karpuz üreticisi Mehmet Kutsal, "Her yıl geleneksel olarak yapmış olduğumuz karpuz dağıtımını bu yıl da gerçekleştirdik. Garibanlar da yesin diye 20 ton karpuzu ilçe merkezinde dağıttık" dedi.

Hayır sahiplerine teşekkür eden Musa Yıldız ise, "Mehmet kardeşim geçen sene olduğu gibi bu yıl da karpuz dağıttı. Bizler de bundan faydalandık. Allah razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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