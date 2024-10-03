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Usta Kebapçıdan Limon Tartışmasına Cevap: 'Kebaba Limon Sıkmak Doğru Değil'

Usta Kebapçıdan Limon Tartışmasına Cevap: 'Kebaba Limon Sıkmak Doğru Değil'
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Adana kebabı üzerine limon sıkma tartışmalarına son noktayı koyan usta kebapçı Yaşar Aydın, kebaba limon sıkmanın yanlış olduğunu belirterek, limonun salataya sıkılması gerektiğini söyledi. Aydın ayrıca, etin gerçek tadını alabilmek için yemeklerin sade tüketilmesi gerektiğini ifade etti.

Adana kebabına limon sıkılır ya da sıkılmaz tartışmasına usta kebapçı Yaşar Aydın son noktayı koyarak, "Kebaba limon sıkmak doğru bir şey değil, limon salataya sıkılır" dedi.

Tescilli Adana kıyma kebabı limon sıkılarak veya sıkılmadan yenir tartışması sosyal medya da çığ gibi büyüdü. Bu tartışmaya kentte uzun yılladır kebapçılık yapan Yaşar Aydın son noktayı koydu. Aydın, "Her işin kendine göre uzmanı ustası vardır. Her işin ustasına saygı göstermeli, herkes kendi bildiği daldan konuşmalı. Kebaba limon sen istersen sıkarsın istemezsen sıkmazsın" diye konuştu.

"Limon salataya sıkılır"

Aydın, "Kebaba limon sıkmak doğru bir şey değil. Limon salataya sıkılır, aslında ete baharat dahi konulmaz. Eti terbiye yaparsan o terbiyenin kullandığı baharatların tadını alırsın. Ete sadece tuz atarsan sadece etin tadını alırsın" dedi.

"Limon veya turunç sıkılırsa etin tadı alınmaz"

Aydın, "Ete limon sıkarsan onun tadını alırsın veya turunç sıkarsan, turuncun tadını alırsın. Ete sıkarsan güzel olmaz. Balığa sıkılıyor ama ete neden sıkılsın? Et sıcak yenir, limon sıkarsan et soğur. Herkes damak tadı farklıdır, limon sıkanlara da sıkmayanlara da saygı duyuyorum" sözlerine yer verdi.

"Vatandaşlar da kebaba limon sıkılmayacağını söyledi"

Tekirdağ'dan Adana kıyma kebabı yemeye gelen Sibel Baydur, "Ben kebaba limon sıkmam. Çünkü etin tadını alamazsınız, sadece limon tadı gelir. Limon daha baskın olacağı için sıkılmaz" dedi.

Kebap yemeye gelen Mehmet Kazım Tambağ ise, "Limon salataya sıkılır, kebaba sıkılmaz. Kebabın tadını alabilmek için limon sıkılmaz. Çünkü limon daha ağır basacağı için kebap tadı alamazsınız. Ekmeğin arasına salata koysanız bile tadını bozarsınız. O nedenle kebabı ekmeğin arasına koyacaksınız. Salatayı da limon sıkarak yiyeceksiniz" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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