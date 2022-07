- Usta gazeteci Okay Gönensin vefatının beşinci yılında mezarı başında anıldı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunlar derneği Mülkiyeliler Birliği "Okay Gönensin Öğrenci Bursu" nu 2022 - 2023 eğitim yılı için hayata geçireceğini duyurdu

İSTANBUL - Usta gazeteci Okay Gönensin vefatının beşinci yıldönümünde mezarı başında anıldı. Anma törenine Gönensin'in yakınları ve sevenleri katıldı.

Gazeteci yazar Okay Gönensin, ölümünün 5.yılında mezarı başında anıldı. Üsküdar'da bulunan Nakkaştepe Mezarlığı'nda gerçekleşen anma törenine Okay Gönensin'in eşi Fezan, kardeşi Koray Gönensin, oğlu Can Gönensin, Mülkiyeliler Birliği Başkanı Yaşar Bozyürük, sınıf arkadaşları, gazeteci arkadaşları ile sevenleri katıldı.

Törende açılış konuşmasını gazeteci Bülent Aydın yaptı. Ardından sırasıyla Can Gönensin, Koray Gönensin, Dr. Hakan Rauf Tüfekçi, gazeteci Gürsel Göncü, gazeteci Özgür Yici söz alarak öğretmenleri, dostları "Okay Abi" hakkında duygularını dile getirdiler. Son olarak Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şube Başkanı Yaşar Bozyürük söz alarak, 2022 Eylül ayı itibariyle Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi tarafından verilmeye başlanacak öğrenci bursu ile ilgili tüm sevenlerine destek çağrısında bulundu.

"Biz ailesi olarak onu çok seviyoruz ve özlüyoruz"

Törende duygularını anlatan Okay Gönensin'in oğlu Can Gönensin, "Babam çok özel bir insandı. Hep özel hayatında özel bir insandı hem de tanıdığı insanlara eti açısından çok özel bir insandı. Basın için önemli bir insandı, önemli bir aydındı. Türk basın tarihinin önemli isimlerinden bir tanesiydi yaptığı icraatlarla, çıkardığı gazetelerle, çok insana iş sağladı. Emek verdi, dostluk kazandı. O yüzden onu anmaya geldiğiniz için çok teşekkür ederim, biz ailesi olarak onu çok seviyoruz ve özlüyoruz. Açıkçası her günüm onunla geçiyor" dedi.

Gönensin'in kardeşi Koray Gönensin, "Okay Gönensin'i tanıyanlar bilir, kolay bir insan değil. Zor bir insandı. Hayatım onunla mücadele etmekle geçti ama yıllar geçince insan görüyor ki hiçbir farkımız yokmuş" ifadelerini kullandı.

"Her yıl 50 sayıda Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisine burs vermek istiyoruz"

Vefatının beşinci senesinde mezarı başında anılan Gönensin adına, mezunu olduğu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunlar derneği Mülkiyeliler Birliği "Okay Gönensin Öğrenci Bursu" nu 2022 - 2023 eğitim yılı için hayata geçireceğini duyurdu.

Anma töreninde konuşan Mülkiyeliler Birliği Başkanı Yaşar Bozyürük "Biz Mülkiyeliler Birliği olarak Okay abinin anısını yaşatmak istiyoruz. Bu amaçla da Okay Gönensin burs fonunu oluşturduk. Bu burs fonunda her yıl 50 sayıda Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisine burs vermek, hayatlarını bir nebze olsa kolaylaştırmak istiyoruz. Bu vesileyle de Okay abiyi anmak istiyoruz. Ben Okay abinin dostlarına, bu burs fonuna katkıda bulunmalarını ve onu bu vesileyle yaşatmaları konusunda destek olmalarını arzu ediyorum, temenni ediyorum. Tekrar saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Yerel