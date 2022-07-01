Metrobüs bekledikleri sırada tır geldi, yolcular neye uğradığını şaşırdı Üsküdar'da yolu karıştıran bir tır şoförü yanlışlıkla metrobüs yoluna girdi. Altunizade durağında metrobüs bekleyen vatandaşlar, metrobüs yerine yolda yük dolu tırı görünce şaşkına döndü. O anlar başka metrobüste yolculuk yapan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Dün akşam saatlerinde Üsküdar'da meydana gelen olayda yolu karıştıran bir tır şoförü yanlışlıkla metrobüs yoluna girdi. Yolda gariplik olduğunu fark eden tır şoförü tırı Altunizade metrobüs durağında durdu. O sırada Altunizade durağında metrobüs beklerken durağa tırın yanaştığını gören vatandaşlar yaşanan olay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. GÜVENLİK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ Metrobüs yoluna giren tır güvenlik görevlileri yardımıyla yoldan çıkarılırken, metrobüs yoluna tırın girdiği o anlar ise başka bir metrobüste yolculuk yapan vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhlas Haber Ajansı / Yerel Altunizade İstanbul Üsküdar Yerel Haberler

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