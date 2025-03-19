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Uşak Üniversitesi Öğrencilerine Destek Hediye Çekleri Takdim Edildi

Uşak Üniversitesi Öğrencilerine Destek Hediye Çekleri Takdim Edildi
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Uşak Kent Konseyi Başkanı İbrahim Karadedeli, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş’a üniversite öğrencilerine verilmek üzere hazırlanan hediye çeklerini sundu. Bu çekler, dezavantajlı öğrencilere dağıtılmak üzere alışveriş kartlarından oluşuyor.

Uşak Kent Konseyi Başkanı İbrahim Karadedeli, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş'ı ziyaret ederek üniversite öğrencilerine verilmek üzere hazırlanan hediye çeklerini Rektör Savaş'a takdim etti.

Uşak Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü öğretim görevlisi Halime Durkut hanımın destek ve Kent Konseyi Başkanı İbrahim Karadedeli'nin iş birliğiyle üniversitede okuyan sosyo ekonomik anlamda dezavantajlı öğrencilere dağılıtılmak üzere Tarım ve Kredi Kooperatifleri Marketlerinde kullanılabilecek alışveriş kartlarından hazırlandı.

Rektör Ekrem Savaş birlik ve dayanışmanın pekiştiği mübarek Ramazan ayı vesilesiyle Uşak Kent Konseyi'nin öğrencilerimize yapmış oldukları destek için Başkan İbrahim Karadedeli'ye teşekkür etti. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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