Uşak Tarım Müdürü Ağan, Zonguldak'a atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan üst kademe kamu yönetildiklerine atama kararları Resmi Gazete 'de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan üst kademe kamu yönetildiklerine atama kararları Resmi Gazete 'de yayınlandı.

Atamalar içerisinde Uşak Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağan'ın Zonguladak Tarım ve Orman Müdürlüğüne, yerine de Rize Ardeşen İlçe Tarım Müdür Vekili Serkan Bilir'in Uşak tarım ve orman il Müdür olarak atanması kararı da bulunuyor.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Milli Savunma Bakanlıklarının üst kademelerine atamalar yapıldı.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Tarım ve Orman Bakanlığı atamaları arasında; 2022 yılından bu yana Uşak Tarım ve Orman İl Müdürü Nihat Ağan'ın Zonguldak'a, Rize Ardeşen İlçe Tarım Müdür Vekili Serkan Bilir'in de Uşak'a İl Müdürü olarak atandığı belirtildi. - UŞAK