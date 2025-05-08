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Uşak'ta öğrencilere kırmızı düdük dağıtıldı

Uşak'ta öğrencilere kırmızı düdük dağıtıldı
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Uşak'ta öğrencilere kırmızı düdük dağıtıldı Uşak'ta Karayolu Trafik Güvenliği ve Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Meydan'ında program düzenlendi.

Uşak'ta öğrencilere kırmızı düdük dağıtıldı

UŞAK - Uşak'ta Karayolu Trafik Güvenliği ve Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Meydan'ında program düzenlendi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik birimlerince Haftası etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Meydan'ında etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte Trafik Polisleri ve Trafik Jandarması, görev sırasında kullandıkları araç ve ekipmanları tanıtarak vatandaşları bilgilendirdi. Özellikle minik öğrencilere yönelik düzenlenen eğitimlerde temel trafik kuralları anlatıldı; karşıdan karşıya geçiş, emniyet kemeri kullanımı gibi konularda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Etkinliğe Uşak Valisi Naci Aktaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Hasan Mollahüseyinoğlu katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Vali Aktaş, öğrencilerle sohbet ederek trafik güvenliği konusunda onlara çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Etkinlik, vatandaşların ve öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER AKKOYUN - Yerel
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