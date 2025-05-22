Uşak'ta 2024 Yılı Bebek Doğum İstatistikleri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılında Uşak'ta canlı doğan bebek sayısı 3 bin 187 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2024 yılı Doğum İstatistikleri açıklandı. Verilere göre, Uşak'ta canlı doğan bebek sayısı 2023 yılında 3 bin 450 iken 2024 yılında 3 bin 187 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,0'i erkek, yüzde 49,0'u da kız oldu. Toplam doğurganlık hızı, 2023 yılında 1,33 çocuk iken 2024 yılında 1,24 çocuk oldu.

Uşak'ta gerçekleşen doğumların annelerin yaş grubuna göre dağılımı hızı incelendiğinde, en yüksek doğum sayısının 25-29 yaş grubunda görüldü. Bu yaş grubundaki doğum sayısı 2023 yılında bin 231 iken 2024 yılında bin 132 olmuştur. İlk doğumunu 2024 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 26,6 oldu. Kaba doğum hızı, 2023 yılında binde 9,2 iken 2024 yılında binde 8,5 oldu.

Öte yandan, doğum yapan annelerden 2024 yılında 2. doğumunu gerçekleştirenlerin 1. doğumu arasındaki ortalama sürenin en uzun olduğu il, 2024 yılında 5,4 yıl ile Kırklareli oldu. Bu ili 5,3 yıl ile Çanakkale, 5,1 yıl ile Kütahya, Edirne, Uşak ve Bartın izledi. - UŞAK