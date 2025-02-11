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Uşak'ın Nüfusu 375 Bin 310 Olmuştu

Uşak'ın Nüfusu 375 Bin 310 Olmuştu
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Uşak'ın nüfusu 31 Aralık 2024 itibarıyla 375 bin 310 kişiye ulaştı. Merkez ilçe en kalabalık bölge olurken, Karahallı en az nüfusa sahip ilçe oldu. Türkiye genelinde ise nüfus 85 milyon 664 bin 944 kişiye yükseldi.

Açıklanan verilere göre, Uşak'ın nüfusu 375 bin 310 kişi oldu. Kentin en kalabalık ilçesi 265 bin 63 kişi ile merkez ilçesi olurken, nüfusu en az ilçesi ise 9 bin 623 kişiyle Karahallı oldu.

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu. Erkek nüfus 42 milyon 853 bin 110 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 811 bin 834 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,02'sini erkekler, yüzde 49,98'ini ise kadınlar oluşturdu.

Uşak'ın nüfusu 375 bin 310 oldu

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Uşak'ın nüfusu 375 bin 310 kişi oldu. Kentin en kalabalık ilçesi 265 bin 63 kişi ile merkez ilçesi olurken, nüfusu en az ilçesi ise 9 bin 623 kişiyle Karahallı oldu. Diğer ilçelerde ise Banaz 34 bin 897 kişi, Eşme'de 34 bin 596 kişi, Sivaslı'da 19 bin 481 kişi ve Ulubey'de 11 bin 650 kişi oldu.

Öte yandan, Uşak'ta 2023 yılında nüfusu 377 bin 1 kişi olurken, 2024 yılında bin 691 kişi azaldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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