Uşak haberi... Uşak'ta 62 öğrenci hafızlık eğitimini tamamladı Yerel Haberler Uşak bölgesinden gelen habere göre Uşak'ta 62 öğrenci İl Müftülüğü tarafından düzenlenen hafızlık eğitiminin tamamladı. Uşak'ta 62 öğrenci İl Müftülüğü tarafından düzenlenen hafızlık eğitiminin tamamladı. Geçtiğimiz günlerde Uşak İl Müftülüğü tarafından hafızlık eğitimi düzenlendi. 62 öğrenci düzenlenen eğitimi tamamladı. Hafızlığı tamamlayan öğrenciler için Uşak Üniversitesi Konferans Salonu'nda öğrenciler için Hafızlık Merasimi düzenlendi. Düzenlenen merasime Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Müftümüz Kazım Güzel katıldı. Merasimde edilen duaların ardından protokol üyeleri öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. - UŞAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Uşak Yerel Haberler

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