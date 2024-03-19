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Urla Fenerbahçeliler Derneği depremzede çocukları sevindirdi

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Urla Fenerbahçeliler Derneği, 'Haydi Sinemaya' adlı sosyal sorumluluk projesiyle depremzede çocukları sinemaya götürdü. Proje kapsamında 750 öğrenci, 'Zaferin Rengi' filmiyle buluştu. Depremzede çocuklar, balonlarla süslenmiş minibüslerle sinemaya götürülerek mutlu edildi.

Urla Fenerbahçeliler Derneği depremzede çocukları sevindirdi

İZMİR - Urla Fenerbahçeliler Derneği "Haydi Sinemaya" adıyla sosyal sorumluluk projesi yürüttü. Proje kapsamında yaklaşık 750 öğrenci, Fenerbahçe ve Cumhuriyet tarihinin önemli bir kesitini sunan General Harrington Kupası'nı anlatan "Zaferin Rengi" filmi ile buluştu.

Urla'da bulunan Yücel Tonguç Koleji, İskele Ortaokulu, Urla Anadolu Lisesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğrencilerinin katılımıyla, toplamda yaklaşık 400 öğrenci ve projeye katkı sağlayan dernek üyeleri, sinema izleme keyfi yaşadı. Proje kapsamında, 6 Şubat depreminde mağdur olan Hatay İskenderun Kıbrıs Konteyner kentinde yaşayan 170 öğrenci ve Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sevgi Evleri ve Çocuk Destek Merkezleri'ndeki 100 kız çocuğu, rehber öğretmenler eşliğinde sinemaya götürüldü.

Depremzede çocukları sinemaya götüren balonlarla süslenmiş minibüslerin içinde çocukların mutlulukları yüzlerinden okundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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