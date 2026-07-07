İzmir'de Jandarma ve MİT'in Ortak Operasyonunda Firari Hükümlü Yakalandı, 2 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

(İZMİR) - İzmir'in Urla ilçesinde, hakkında 8 ayrı suçtan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan ve yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlenen firari hükümlü, jandarma ve MİT'in ortak operasyonuyla sahte kimlikle yakalandı. Şüphelinin adresinde 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı unsurlarınca, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Urla'da operasyon düzenlendi.

Urla Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Kadıovacık Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, 8 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan ve yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edilen Ş.G.Ş, sahte kimlikle yakalandı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 2 kilogram kubar esrar ile iklimlendirme yöntemi kullanılarak uyuşturucu madde imal ve ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Ş.G.Ş, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: ANKA