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Ürgüp Belediyesi 'Bayram' temizliğini başlattı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ürgüp Belediyesi 'Bayram' temizliğini başlattı

Ürgüp Belediyesi yaklaşan ramazan bayramı öncesi cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkayarak temizlik yaptı.

Ürgüp Belediyesi yaklaşan ramazan bayramı öncesi cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkayarak temizlik yaptı.

Gece geç saatlerde başlayarak sabaha kadar cadde ve sokakların boş olması nedeniyle temizlik çalışması yapıldı. İlçe genelinde temizlik seferberliği başlattıklarını belirten Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Hem turizm sezonunun başlamasıyla ilçemizde oluşan yoğunluk hem de ramazan bayramı sebebiyle titiz bir şekilde temizlik çalışması başlattık. Belediye ekiplerimiz özverili çalışmaları ile planlı bir şekilde bayrama kadar çalışmalarını sürdürecek ve tertemiz halde Ramazan Bayramı'nı karşılayacağız" dedi.

Arife gününden itibaren mezarlıkta olacak yoğunluk göz önünde bulundurularak mezarlıkta da temizlik ve bakım çalışmaları hız kazandı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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