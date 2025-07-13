Ürdün, Gazze'ye 100 Yardım Kamyonu Gönderdi

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Ürdün, gıda malzemeleri taşıyan 100 yardım kamyonunu İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi'ne gönderdi. Bölgede insani durum giderek kötüleşiyor ve Filistinliler açlık ve susuzlukla mücadele ediyor.

Ürdün, İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi'ne başta un olmak üzere gıda malzemeleri taşıyan 100 yardım kamyonu gönderdi.

İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi'nde Filistinliler, açlık ve susuzlukla mücadele ediyor. Bölgede insani tablo giderek kötüleşirken, İsrail ordusu, yardım geçişlerine kısıtlamalar uyguluyor. Ürdün'ün resmi haber ajansına göre, Gazze Şeridi'ne 100 yardım kamyonu gönderildi. Ürdünlü bir yardım kuruluşunun gönderdiği kamyonların başta un olmak üzere gıda malzemeleri taşıdığı aktarıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Ürdün'den kalkış yapan kamyonların kara yoluyla İsrail üzerinden Gazze'ye doğru ilerlediği görülüyor.

Yardım kamyonlarının, Gazze Şeridi'ne girip girmedikleri ise henüz netlik kazanmadı. - AMMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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