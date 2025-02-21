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Ünye Fen Lisesi Öğrencileri Kar Yağışında İglo İnşa Etti

Ünye Fen Lisesi Öğrencileri Kar Yağışında İglo İnşa Etti
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Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası öğrenciler, okul bahçesine iglo inşa etti. Okul müdürü ve öğretmenlerin desteğiyle gerçekleştirilen bu etkinlik, öğrencilere eğlenceli anlar yaşattı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası Ünye Fen Lisesi öğrencileri, okul bahçesine iglo inşa etti.

İl genelinde etkili olan kar yağışı bir yandan hayatı olumsuz etkilerken, bir taraftan da renkli görüntüler ortaya çıkardı. Ünye Fen Lisesi öğrencileri, Okul Müdürü Semra Gerçeker ve eğitimcilerin desteği ile okul bahçesine iglo inşa etti. Eskimoların evlerine benzeyen bu yapı, öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.

Öğrenciler yaptıkları iglonun içerisine girerek, güzel fotoğraflar da çekindi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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