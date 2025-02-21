Ünye Fen Lisesi Öğrencileri Kar Yağışında İglo İnşa Etti

Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası Ünye Fen Lisesi öğrencileri, okul bahçesine iglo inşa etti.

İl genelinde etkili olan kar yağışı bir yandan hayatı olumsuz etkilerken, bir taraftan da renkli görüntüler ortaya çıkardı. Ünye Fen Lisesi öğrencileri, Okul Müdürü Semra Gerçeker ve eğitimcilerin desteği ile okul bahçesine iglo inşa etti. Eskimoların evlerine benzeyen bu yapı, öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.

Öğrenciler yaptıkları iglonun içerisine girerek, güzel fotoğraflar da çekindi. - ORDU